La Roma riprende la sua corsa e batte l'Inter a San Siro 2-1. Una vittoria arrivata in rimonta che ha regalato ai giallorossi maggiore consapevolezza, come detto anche da Gianluca Mancini in conferenza stampa. "Siamo in un momento in cui bisogna lavorare tranquilli e andare in campo. Il mister ci dà consapevolezza, così come il pubblico di Roma che ci dà forza. Anche oggi i tifosi erano tantissimi". E sui risultati precedenti: "A Udine abbiamo subito una brutta sconfitta, gli episodi ci avevano condannato. L'Atalanta? Perso, ma facendo la nostra prestazione. Oggi eravamo consapevoli di giocarcela con l’Inter, sapevamo di essere più forti e lo abbiamo dimostrato in campo restando compatti e uniti". Gli viene chiesto se dopo il gol di Dybala ha detto 'siamo più forti'. "Ho rivisto le immagini, ce lo siamo detti tutti. Ci sono partite in cui ti senti superiore, non per fare il fenomeno, ma ci sentivamo più forti". La punizione del 2-1 nasce da un fallo contestato dall'Inter. "Per me lì c'è stato un duello con Edin, ci si è tirati la maglia ma la mia si è allungata un po' di più: non l'ho rivista, non faccio polemiche, se l'arbitro ha visto così penso sia stato fallo".