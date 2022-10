Dove vedere Napoli-Torino

I numeri di Napoli e Torino

Il Torino è la squadra contro cui il Napoli ha pareggiato più partite in Serie A: 55 su 136, completano 49 vittorie partenopee e 32 successi granata. Gli azzurri sono imbattuti da 10 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (6 vittorie e 4 pareggi). L’ultimo successo granata fuori casa contro i partenopei in campionato risale al 17 maggio 2009: 2-1 con Giancarlo Camolese alla guida (gol di Rolando Bianchi e Alessandro Rosina). Il Napoli non perde da 11 match di campionato (9 vittorie, 2 pareggi): è la striscia aperta più lunga tra le squadre della Serie A in corso. Con Luciano Spalletti in panchina solo tra l’agosto e il novembre 2021 ha infilato una serie più lunga senza sconfitte in campionato (12, in quel caso). Il Torino ha perso gli ultimi due match di campionato: 0-1 contro Inter e Sassuolo. L’ultima volta cha ha infilato tre sconfitte di fila in Serie A risale al dicembre 2020, mentre è dal novembre 2014 che non registra tre match consecutivi senza gol all’attivo.