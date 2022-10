Ripartono i bianconeri dopo un mese senza vittorie, 3-0 al Bologna analizzato da Massimiliano Allegri: "Vittoria netta e importante, serviva freddezza e lucidità. Importanti i rientri di Locatelli e Rabiot, possiamo solo migliorare dopo l'ultimo mese". E sulla rincorsa in campionato: "Come ci siamo avvicinati l'anno scorso, lo faremo ancora con un passo alla volta" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A Condividi

È iniziata la nuova stagione della Juventus, svolta annunciata da Massimiliano Allegri alla vigilia della partita. Netto il 3-0 al Bologna, vittoria nel segno di Kostic oltre alla coppia Vlahovic-Milik. Successo ritrovato dai bianconeri dopo un mese a secco tra campionato e Champions, ripartenza necessaria sia per la classifica che per il ritorno in Europa da non sbagliare mercoledì contro il Maccabi Haifa. Soddisfatto Allegri, che ha analizzato la prestazione dei suoi nel post-partita: "Mi è piaciuto lo spirito e la compattezza, tranne nel finale di primo tempo quando ci siamo spaccati. Poi abbiamo abbassato i ritmi e tenuto più la palla. Vittoria netta e importante, teniamo un profilo basso perché siamo indietro in campionato e dobbiamo sistemare la situazione in Champions".

"Scudetto? Ci siamo avvicinati anche l'anno scorso" approfondimento La Juve torna a vincere: Bologna battuto 3-0 Bianconeri a quota 13 punti, sette in meno della coppia Napoli-Atalanta che guida la classifica. Questa Juventus ha margine per competere per lo scudetto? "La classifica dice che abbiamo 13 punti, quindi dobbiamo fare una rincorsa importante con un passo alla volta. Come ci siamo avvicinati l’anno scorso, lo faremo anche stavolta". Nessun nervosismo prima del fischio d’inizio: "Stasera ero sereno, avevo chiesto ai ragazzi di fare questa partita. Serviva lucidità e freddezza, questo dimostra il loro valore".

"Importanti i rientri di Rabiot e Locatelli" approfondimento Classifica Serie A: Atalanta riagguanta Napoli L’attenzione di Allegri si è quindi spostata sulla prestazione dei singoli: "Milik? Difficile immaginarsi un impatto simile, ma conoscevamo tutte le sue qualità e che poteva integrarsi bene con Vlahovic. Più che importanti i rientri di Rabiot e Locatelli, come lo saranno quelli di Di Maria oltre a Pogba e Chiesa. In particolare credo che Rabiot potrà fare ancora meglio come ha fatto da un anno a questa parte. Stasera bene anche tutti i ragazzi della difesa. In questi momenti la voglia di strafare può succedere, non ci credevamo neanche noi nello spogliatoio a questa situazione. C’è tanto da migliorare anche con una condizione migliore e tutti gli altri rientri". E sulle scelte in campo: "Sono abituato a fare la formazione in base alle disponibilità. Quando avremo tutti cambieremo per reparto, le sostituzioni saranno fondamentali. Abbiamo questi giocatori, che sono forti, ma nel disastro dell'ultimo mese possiamo solo migliorare".