Dove vedere Lazio-Spezia

I numeri di Lazio e Spezia

Sono solo 4 i confronti tra le due squadre in Serie A, tutti vinti dai giocatori biancocelesti. La Lazio è infatti una delle due squadre, insieme alla Juventus (5/5), contro cui lo Spezia ha sempre perso in Serie A: quattro sconfitte su quattro per i liguri contro i biancocelesti nel torneo; nonostante questo gli Aquilotti hanno segnato in tutte le quattro sfide contro i capitolini. E, l’unico match di Serie A in cui lo Spezia ha subito sei gol risale alla sfida contro la Lazio del 28 agosto 2021 all’Olimpico (6-1 il punteggio finale). Lo Spezia è una delle uniche due squadre, insieme all’Elche, a non aver ancora segnato in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (tre sconfitte su tre e sei reti subite per i liguri lontano dal Picco). Nessun giocatore ha segnato più gol di Ciro Immobile contro lo Spezia in Serie A, cinque reti, inclusa la sua ultima tripletta all’Olimpico (il 28 agosto 2021).