Gol e assist: Leao come Messi e Neymar

Quattro gol e quattro assist nelle prime sette di campionato: Leao è sempre più un elemento imprescindibile per il Milan di Stefano Pioli. Solo Messi, Neymar e Ouattara sono riusciti a fare altrettanto nei migliori 5 campionati europei. E intanto i rossoneri lavorano per il rinnovo...

Il suo arrivo in Italia non aveva destato particolare stupore: un ragazzo di 20 anni che dopo una buona stagione in Ligue 1 si preparava a vivere la prima esperienza in Serie A. In pochi avrebbero pensato, pur consapevoli delle sue potenzialità, che a distanza di tre anni Rafael Leao avrebbe assunto un ruolo così importante nel Milan. Trentacinque milioni al Lille per il suo trasferimento a titolo definitivo, arrivato in una squadra reduce da un quinto posto in campionato che aveva bisogno di idee e fantasia.

Dal quinto posto allo scudetto: Leao cambia il Milan leggi anche Pioli: "I miei giocatori mi emozionano sempre" A dir la verità il suo primo anno in Italia non è stato esaltante: 6 gol e 3 assist in 33 presenze stagionali ma soprattutto tanti alti e bassi, con il Milan che chiude il suo campionato al sesto posto ed esce in semifinale di Coppa Italia. Dalla stagione seguente Leao accende la luce e il Milan cambia passo: i rossoneri scelgono Pioli dopo l'esonero di Giampaolo al termine della settima giornata di campionato, con l'allenatore emiliano che chiude l'annata con il secondo posto in campionato e Leao si ritaglia un ruolo sempre più importante nell'undici rossonero. Ma è nella scorsa stagione che il portoghese diventa devastante: 14 gol e 12 assist in 42 presenze, squadra caricata sulle spalle e Milan che torna a vincere lo scudetto a undici anni dall'ultima volta.

Leao 4-4: come lui solo Messi, Neymar e Ouattara leggi anche 3 ko in 70': Saelemaekers, Calabria e Kjaer Quando c'è si vede, quando non c'è si sente. È mancato a Napoli per squalifica e il Milan ha perso la sua unica partita stagionale, rientra e la squadra torna a girare. Dribbling, lampi e idee: Rafa è imprendibile e decisivo anche contro l'Empoli, con l'assist per il primo gol di Rebic e per la rete del 3-1. Il Milan si aggrappa a lui e Leao risponde presente: 4 gol e 4 assist nelle prime 7 di campionato, solo altri tre giocatori sono riusciti a tenere questa media nei top 5 campionati europei. Uno è il sette volte Pallone d'Oro Leo Messi, l'altro il numero 10 della nazionale brasiliana Neymar e l'ultimo il baby fenomeno del Lorient Dango Ouattara (classe 2002). Senza contare i 3 assist realizzati nelle prime due giornate dei gironi di Champions League.

Leao, scadenza nel 2024: il Milan si muove per il rinnovo leggi anche Maldini: "Io garante del progetto. Leao? Resta" Leao corre veloce come il tempo, con la scadenza del suo contratto nel giugno 2024 che è sempre più vicina. Ed è per questo che il Milan si sta iniziando a muovere per rinnovare con il suo fuoriclasse. "Rafa è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui, capisce che il suo percorso nei prossimi anni deve essere qui - ha dichiarato Maldini al Festiva dello Sport di Trento. Ci sono buone possibilità di trovare un accordo". Ma Rafa non ci pensa, almeno per ora: lui corre, dribbla e si diverte.