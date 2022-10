Milan, Calabria e Saelemaekers out dopo 40'

Doppia tegola in pochi minuti per il Milan che tra il 33' e il 39' della gara del Castellani contro l'Empoli perde per infortunio prima Saelemaekers e poi Calabria. Qualche minuto dopo aver sprecato una chance colossale per portare in vantaggio il Milan, l'esterno belga si è rivolto alla panchina chiedendo il cambio molto probabilmente per un problema al ginocchio. Con Messias indisponibile, Pioli ha dovuto fare di necessità virtù riadattando il neo entrato Krunic a destra nel trio dei trequartisti completato da Leao e De Ketelaere.



A questa difficoltà se n'è aggunta un'altra quando si è fermato Calabria. Il difensore rossonero, dopo un tentativo in allungo, ha sentito tirare dietro la coscia e si è accasciato al suolo dolorante. I sanitari rossoneri, prontamente intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatare l'impossibilità del giocatore a proseguire il match. L'entità del problema di Calabria dovrà essere valutata così come quella dell'infortunio di Saelemaekers. Pioli, con l'ingresso anche di Kalulu, è stato costretto ad effettuare due sostituzioni impiegando due slot in soli 40'.