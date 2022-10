Dove vedere Sampdoria-Monza

I numeri di Sampdoria e Monza

In Serie A il Monza non ha mai affrontato una squadra ligure. La Sampdoria è imbattuta in 13 delle 15 sfide contro i brianzoli tra Serie B e Coppa Italia. La Sampdoria non vince da otto partite, era da marzo 2013 che i blucerchiati non avevano un serie più lunga di insuccessi, dieci, all'epoca c'era Delio Rossi in panchina. Fabio Quagliarella potrebbe raggiungere Roberto Mancini a 541 partite al nono posto nella classifica dei giocatori con più partite in Serie A. Gianluca Caprari ha fatto il maggior numero di presenze con la Sampdoria, 73, e ha realizzato il maggor numero di gol, 14. Anche per la partita contro il Monza Marco Giampaolo non sarà in panchina in quanto squalificato.