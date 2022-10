Dove vedere Verona-Udinese

La sfida al Bentegodi chiude l'ottava giornata di Serie A e si gioca lunedì 3 ottobre alle 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con commento di Giancarlo Marocchi. Collegamenti a bordocampo di Marina Presello e Francesco Cosatti

I numeri di Verona e Udinese

Le probabili formazioni di Verona e Udinese

Trentasei finora gli incontri fra le due squadre, 12 vittorie per il Verona e 11 per l'Udinese, 13 pareggi. Il Verona non ha subito gol nelle ultime tre partite casalinghe contro l’Udinese. Gabriele Cioffi e Andrea Sottil si affronteranno per la prima volta in Serie A come allenatori rispettivamente di Verona e Udinese. Cioffi ha 22 panchine con i friulani. Andrea Sottil è il primo allenatore a conquistare più di 15 punti dopo le prime sette panchine in Serie A da quando con la Fiorentina Paulo Sousa nel 2015 ne ottenne 18. Tanto da venire nominato allenatore del mese di Sere A.