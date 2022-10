Le video tratto da Sky Calcio Club Alessandro Del Piero analizza la vittoria della Juventus col Bologna: "Ho visto una squadra concentrata, energica e concreta davanti. Se si tratta di una rinascita lo scopriremo nelle prossime decisive gare in campionato e in coppa. E Vlahovic in questo momento non può fare a meno di Milik"

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A