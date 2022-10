Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha scritto la consueta lettera agli azionisti in vista dell'Assemblea in programma il prossimo 28 ottobre. Il numero uno bianconero ha subito chiarito gli obiettivi sportivi, a breve e lungo termine. "Juventus significa competere ad alto livello per la vittoria in ogni competizione. La vittoria è un traguardo cui la Juventus aspira naturalmente e ogni sforzo sarà indirizzato verso la vittoria, a partire dalla stagione in corso", le parole di Agnelli. Investimenti per tornare a vincere, ma anche attenzione alla sostenibilità economica dopo l'approvazione del bilancio al 30 giugno con il pesante passivo di 254 milioni di euro. "L'equilibrio economico-finanziario tornerà a guidare le scelte della società". Anche se, scrive Agnelli, il bilancio 2021-22 "dovrebbe essere l'ultimo in cui si registrano impatti diretti dovuti alla pandemia".