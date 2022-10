Tre punti d'oro per il Milan e prima vittoria contro Allegri in Serie A per Stefano Pioli, che ha analizzato la partita: "Abbiamo lavorato tanto insieme, questa partita era importante e abbiamo meritato di vincerla. E a Leao manca solo una cosa per essere al top...". Brahim Diaz: "Ancora in gol contro la Juve? Era destino". E Tomori: "Dopo il Chelsea avevamo ancora più voglia" HIGHLIGHTS MILAN-JUVE 2-0 - PAGELLE Condividi

Dimenticato Stamford Bridge, il Milan riparte subito in campionato prendendosi il big match della 9^ giornata. Finisce 2-0 contro la Juventus a San Siro, reti di Tomori e Diaz per un successo che permette subito di svoltare ai rossoneri. Ed è la prima vittoria in Serie A contro Allegri per Stefano Pioli, che ha sfatato il tabù al 17° incrocio assoluto in campionato. Soddisfatto l’allenatore rossonero per i tre punti e la prestazione: "Siamo stati squadra, purtroppo a Londra ci eravamo disuniti per errori nostri e abilità altrui. Abbiamo lavorato tanto insieme, situazione che dobbiamo portare avanti nelle prossime partite. Nel primo tempo entrambe le squadre hanno giocato con grande intensità, ciò comporta più errori. È il motivo per cui non abbiamo fatto bene a Londra, perché è mancata la nostra aggressione. Milan-Juve era importante per tanti aspetti, complimenti ai ragazzi per una vittoria meritata".

Pioli: "A Leao manca solo…" Dalla prova di gruppo alle parole per i singoli a partire dall'autore del raddoppio, Brahim Diaz: "L'assenza di Messias e Saelemaekers ci toglie due possibilità sulla destra, ma Diaz lo aveva già fatto e volevo più sostanza in mezzo al campo e uno contro uno sugli esterni. Credo abbia funzionato, abbiamo tenuto bene il campo. Brahim è un grande, come gli altri vuole sempre giocare ma sta sfruttando tutte le occasioni. Non è felicissimo delle mie scelte, ma c'è sempre". A destra potrebbe giocare anche De Ketelaere? "In questo momento di carenza di giocatori sulla destra, Charles lo può fare ma non esalterebbe le sue caratteristiche. I giocatori intelligenti e disponibili possono fare tutto col giusto atteggiamento. Col tour de force che ci attende ci sarà bisogno anche lì". E sul solito trascinante Leao: "L'ultimo tassello della sua crescita sarà in fase di non possesso, ma visto cosa ha fatto nel finale su Danilo… Gli manca davvero poco per essere al top".

Diaz: "Ancora gol contro la Juve? È destino" Più che soddisfatto Brahim Diaz: "Gioco dove il mister mi mette, ho sempre voglia di giocare e lavoro con tutta la squadra. Lo facciamo sempre insieme. Mi sono sentito più grande sulle spalle di Leao, sono molto felice per i tre punti e per la squadra così unita. Il giallo per la maglia levata? Volevo farlo l’anno scorso contro lo Spezia, stavolta non ho resistito. Ho segnato ancora contro la Juve come Tomori: evidentemente è destino".

Tomori: "C'era più voglia dopo il Chelsea" A sbloccare il match era stato invece Fikayo Tomori, controllo sulla conclusione di Giroud e girata vincente: "Avevamo provato in allenamento - ha detto ridendo -, sicuramente abbiamo avuto fortuna. Molto bene per il clean sheet e la vittoria. Fortunato contro la Juve? Non è un caso, sono felice di aver segnato ma la cosa più importante sono i tre punti. Abbiamo dimenticato per ora il Chelsea, ma dobbiamo riaffrontarli e vogliamo dare di più. Oggi c’era più voglia dopo la Champions".