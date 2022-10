Rimandato il ritorno di Osimhen. L'attaccante non va a Cremona, nonostante sia clinicamente guarito. Spalletti ha spiegato in conferenza che preferisce dargli una giornata di allenamento in più invece di portarlo in panchina per giocare magari un piccolo spezzone di gara. Verso la conferma di Raspadori, turno di riposo per Zielinski e Kim. Nella Cremonese Dessers dovrebbe vincere il ballottaggio con Ciofani. Partita in programma domenica 9 alle 18

