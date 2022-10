Gasp: "Udinese nuova Atalanta. Record un orgoglio"

L'allenatore della Dea fa i complimenti all'Udinese per l'inizio di stagione: "Non abbiamo ancora affrontato una squadra così prolifica, sarà un test importante per noi". A Udine Gasperini raggiungerà le 300 panchine con l'Atalanta, superando Mondonico: "Quello che abbiamo fatto qui a Bergamo è meraviglioso"

"C'è del vero quando si dice che l'Udinese è la nuova Atalanta". L'investitura arriva direttamente da Gian Piero Gasperini, che ha fatto i complimenti alla squadra di Sottil alla vigilia della sfida d'alta classifica della Dacia Arena. "Per il gioco che esprime e per come ha vinto partite anche contro squadre forti, l'Udinese gode di più attenzioni di noi - ha proseguito Gasp -. Noi siamo alla ricerca di consensi, di qualità, perché i risultati sono già al massimo". Poi ancora: "Finora non abbiamo mai affrontato una squadra così prolifica. Certamente mi aspetto la migliore Udinese, ma abbiamo molte motivazioni anche noi: vincere sarebbe un'iniezione di fiducia importante contro un squadra a cui Sottil ha dato una svolta - ha aggiunto -. Hanno giocatori dotati di fisico e tecnica. E' un bel test per misurare la nostra sforza".