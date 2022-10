Fantacalcio

Scontri davvero interessanti sia in testa che in coda in questo nono turno di campionato. I 10 nomi di oggi, divisi tra consigliati e sconsigliati, arrivano dall'analisi dei gol totali fatti+subiti delle squadre impegnate in casa e anche di chi giocherà in trasferta. Complicato? Più semplice di quel che si possa pensare LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 9^GIORNATA