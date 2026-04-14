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Sassuolo, Berardi squalificato per due giornate dopo la rissa con Ellertsson

Serie A

L’attaccante del Sassuolo è stato squalificato due giornate dal Giudice Sportivo per la rissa nel tunnel dello stadio Ferraris, durante l’intervallo del match giocato domenica in casa del Genoa, per avere "cinto con le mani il collo di un altro calciatore". Berardi era stato espulso, così come il genoano Ellertsson, fermato invece soltanto un turno. Berardi salterà le prossime due sfide contro Como e Fiorentina

SERIE A, 33^: INDISPONIBILI E SQUALIFICATI

 

Due giornate di squalifica e multa di dieci mila euro per Domenico Berardi. Questa la decisione del Giudice Sportivo, dopo l’espulsione dell’attaccante del Sassuolo di domenica, nell’intervallo del match giocato allo stadio Ferraris contro il Genoa. Mentre i calciatori rientravano nel tunnel che porta agli spogliatoi, si era scatenata una rissa, che ha visto coinvolto appunto Berardi e il genoano Mikael Ellertsson, entrambi poi espulsi dall’arbitro. Per l’islandese del Genoa il provvedimento del Giudice Sportivo è di un solo turno di squalifica. Berardi salterà dunque le prossime due partite del Sassuolo: quella di venerdì contro il Como e quella di domenica 26 aprile in casa della Fiorentina.

Squalifica Berardi, le motivazioni

Sulla base del referto arbitrale, è stato dunque squalificato "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto". Una giornata di stop e 5000 euro di multa per Ellertsson, invece, “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel cha adduce agli spogliatoi, spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra”.

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