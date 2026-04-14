L’attaccante del Sassuolo è stato squalificato due giornate dal Giudice Sportivo per la rissa nel tunnel dello stadio Ferraris, durante l’intervallo del match giocato domenica in casa del Genoa, per avere "cinto con le mani il collo di un altro calciatore". Berardi era stato espulso, così come il genoano Ellertsson, fermato invece soltanto un turno. Berardi salterà le prossime due sfide contro Como e Fiorentina

Due giornate di squalifica e multa di dieci mila euro per Domenico Berardi. Questa la decisione del Giudice Sportivo, dopo l’espulsione dell’attaccante del Sassuolo di domenica, nell’intervallo del match giocato allo stadio Ferraris contro il Genoa. Mentre i calciatori rientravano nel tunnel che porta agli spogliatoi, si era scatenata una rissa, che ha visto coinvolto appunto Berardi e il genoano Mikael Ellertsson, entrambi poi espulsi dall’arbitro. Per l’islandese del Genoa il provvedimento del Giudice Sportivo è di un solo turno di squalifica. Berardi salterà dunque le prossime due partite del Sassuolo: quella di venerdì contro il Como e quella di domenica 26 aprile in casa della Fiorentina.