L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 33^ giornata di Serie A: la Roma nella sfida dello stadio Olimpico contro l'Atalanta, in una sfida delicata e fondamentale per la corsa alla Champions, sabato alle 20,45, sarà arbitrata da Marcenaro. Napoli - Lazio a Zufferli. Qui tutti gli arbitri del prossimo turno di campionato
SASSUOLO – COMO - Venerdì 17/04 alle 18.30
- FOURNEAU
- BARONE – MONACO
- IV: GALIPO’
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: GIUA
INTER – CAGLIARI - Venerdì 17/04 alle 20.45
- MARCHETTI
- ROSSI L. – CAVALLINA
- IV: BONACINA
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: DI BELLO
UDINESE – PARMA - Sabato 18/04 alle 15.00
- DI MARCO
- PERROTTI – BIFFI
- IV: RAPUANO
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: DI PAOLO
NAPOLI – LAZIO - Sabato 18/04 alle 18.00
- ZUFFERLI
- LO CICERO – CECCONI
- IV: FELICIANI
- VAR: DI BELLO
- AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – ATALANTA - Sabato 18/04 alle 20.45
- MARCENARO
- BACCINI – ROSSI C.
- IV: SACCHI J.L.
- VAR: GUIDA
- AVAR: SOZZA
CREMONESE – TORINO - domenica 19/04 alle 12.30
- FABBRI
- PERETTI – TRINCHIERI
- IV: ARENA
- VAR: LA PENNA
- AVAR: DOVERI
H. VERONA – MILAN - domenica 19/04 alle 15.00
- CHIFFI
- ZINGARELLI – LAUDATO
- IV: MASSIMI
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: GARIGLIO
PISA – GENOA - domenica 19/04 alle 18.00
- CREZZINI
- PALERMO – MINIUTTI
- IV: COLOMBO
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: MASSA
JUVENTUS – BOLOGNA - domenica 19/04 alle 20.45
- MASSIMI
- BINDONI – TEGONI
- IV: PERENZONI
- VAR: MARINI
- AVAR: GUIDA
LECCE – FIORENTINA - Lunedì 20/04 alle 20.45
- MARESCA
- COLAROSSI – DEI GIUDICI
- IV: PERRI
- VAR: DOVERI
- AVAR: CAMPLONE