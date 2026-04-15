Serie A, arbitri della 32^ giornata: Roma-Atalanta a Marcenaro, Napoli-Lazio a Zufferli

Serie A

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 33^ giornata di Serie A: la Roma nella sfida dello stadio Olimpico contro l'Atalanta, in una sfida delicata e fondamentale per la corsa alla Champions, sabato alle 20,45, sarà arbitrata da Marcenaro. Napoli - Lazio a Zufferli. Qui tutti gli arbitri del prossimo turno di campionato

 

SASSUOLO – COMO - Venerdì 17/04 alle 18.30

  • FOURNEAU
  • BARONE – MONACO
  • IV: GALIPO’
  • VAR: DI PAOLO
  • AVAR: GIUA

 

INTER – CAGLIARI - Venerdì 17/04 alle 20.45

  • MARCHETTI
  • ROSSI L. – CAVALLINA
  • IV: BONACINA
  • VAR: MERAVIGLIA
  • AVAR: DI BELLO

 

UDINESE – PARMA - Sabato 18/04 alle 15.00

  • DI MARCO
  • PERROTTI – BIFFI
  • IV: RAPUANO
  • VAR: GARIGLIO
  • AVAR: DI PAOLO

 

NAPOLI – LAZIO - Sabato 18/04 alle 18.00

  • ZUFFERLI
  • LO CICERO – CECCONI
  • IV: FELICIANI
  • VAR: DI BELLO
  • AVAR: MERAVIGLIA

 

ROMA – ATALANTA - Sabato 18/04 alle 20.45

  • MARCENARO
  • BACCINI – ROSSI C.
  • IV:      SACCHI J.L.
  • VAR:     GUIDA
  • AVAR:     SOZZA

 

CREMONESE – TORINO - domenica 19/04 alle 12.30

  • FABBRI
  • PERETTI – TRINCHIERI
  • IV: ARENA
  • VAR: LA PENNA
  • AVAR: DOVERI

 

H. VERONA – MILAN - domenica 19/04 alle 15.00

  • CHIFFI
  • ZINGARELLI – LAUDATO
  • IV: MASSIMI
  • VAR: MAZZOLENI
  • AVAR: GARIGLIO

 

PISA – GENOA - domenica 19/04 alle 18.00

  • CREZZINI
  • PALERMO – MINIUTTI
  • IV:     COLOMBO
  • VAR:      CAMPLONE
  • AVAR:       MASSA

 

JUVENTUS – BOLOGNA - domenica 19/04 alle 20.45

  • MASSIMI
  • BINDONI – TEGONI
  • IV: PERENZONI
  • VAR: MARINI
  • AVAR: GUIDA

 

LECCE – FIORENTINA - Lunedì 20/04 alle 20.45

  • MARESCA
  • COLAROSSI – DEI GIUDICI
  • IV: PERRI
  • VAR: DOVERI
  • AVAR: CAMPLONE

Serie A: Altre Notizie

David: "La Juventus è un sogno. Le critiche..."

l'intervista

In un'intervista a Tsn Canada l'attaccante della Juventus ripercorre la sua prima stagione...

Totti: "Ranieri-Gasp uniti per rispetto tifosi"

roma

L'ex capitano della Roma sulle tensioni Gasperini-Ranieri: "L'obiettivo principale è rimanere...

Abodi: "Cambio di sistema, non di presidenti"

alla luiss

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi nel corso dell'audizione in Commissione Cultura al...

Sassuolo, Berardi squalificato per due giornate

Serie A

L’attaccante del Sassuolo è stato squalificato due giornate dal Giudice Sportivo per la rissa nel...

ADL: "Conte Ct? Non lascerebbe Napoli all'ultimo"

a 'the athletic'

In una lunga intervista a The Athletic, il presidente del Napoli ha parlato della sua visione per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE