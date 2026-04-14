Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma, Totti su Gasperini e Ranieri: "Si uniscano per rispetto dei tifosi"

roma

L'ex capitano della Roma sulle tensioni Gasperini-Ranieri: "L'obiettivo principale è rimanere uniti, anche se ci sono screzi interni. Entrambi devono avere rispetto verso i tifosi. Spero si uniscano tutte le forze che hanno a disposizione. Poi a fine stagione si tireranno le somme"

"Da tifoso della Roma dico che l'obiettivo principale è rimanere uniti, anche se ci sono screzi interni. Sia Gasperini che Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi". Lo ha detto l'ex capitano giallorosso Francesco Totti a margine di un evento con gli sponsor, a proposito delle recenti tensioni tra l'allenatore Gian Piero Gasperini e l'advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri. La Roma è ancora in corsa per il quarto posto: "Siamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero si uniscano tutte le forze che hanno a disposizione. Poi a fine stagione si tireranno le somme. I problemi sono ovunque, ma esporre questi problemi ora non mi sembra il momento giusto. Tutti i romanisti si augurano che si vada nella stessa direzione". Infine sulla Nazionale: "E' difficile trovare un aggettivo per il terzo Mondiale consecutivo senza l'Italia. Non voglio andare contro nessuno, perché sono stato giocatore, ma qualcosa va cambiato e bisogna tornare come ai vecchi tempi". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Totti: "Ranieri-Gasp uniti per rispetto tifosi"

roma

L'ex capitano della Roma sulle tensioni Gasperini-Ranieri: "L'obiettivo principale è rimanere...

Abodi: "Cambio di sistema, non di presidenti"

alla luiss

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi nel corso dell'audizione in Commissione Cultura al...

Sassuolo, Berardi squalificato per due giornate

Serie A

L’attaccante del Sassuolo è stato squalificato due giornate dal Giudice Sportivo per la rissa nel...

ADL: "Conte Ct? Non lascerebbe Napoli all'ultimo"

a 'the athletic'

In una lunga intervista a The Athletic, il presidente del Napoli ha parlato della sua visione per...

John Elkann, Procura chiede rinvio a giudizio

eredità agnelli

La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann, amministratore delegato di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE