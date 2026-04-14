Totti: "Ranieri-Gasp uniti per rispetto tifosi"

"Da tifoso della Roma dico che l'obiettivo principale è rimanere uniti, anche se ci sono screzi interni. Sia Gasperini che Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi". Lo ha detto l'ex capitano giallorosso Francesco Totti a margine di un evento con gli sponsor, a proposito delle recenti tensioni tra l'allenatore Gian Piero Gasperini e l'advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri. La Roma è ancora in corsa per il quarto posto: "Siamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero si uniscano tutte le forze che hanno a disposizione. Poi a fine stagione si tireranno le somme. I problemi sono ovunque, ma esporre questi problemi ora non mi sembra il momento giusto. Tutti i romanisti si augurano che si vada nella stessa direzione". Infine sulla Nazionale: "E' difficile trovare un aggettivo per il terzo Mondiale consecutivo senza l'Italia. Non voglio andare contro nessuno, perché sono stato giocatore, ma qualcosa va cambiato e bisogna tornare come ai vecchi tempi".