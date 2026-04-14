Il futuro al Napoli di Antonio Conte, dopo le tante parole a proposito di un suo ritorno in Nazionale. E poi la visione del suo calcio del futuro, con tempi da 25 minuti e niente più cartellini rossi. E una Serie A con meno squadre delle 20 attuali. Aurelio De Laurentiis ha concesso una lunga intervista a ‘The Athletic’, in cui parla del suo Napoli ma non solo. E ovviamente, il discorso non poteva non riguardare l’allenatore, che dopo l’addio di Gattuso alla panchina della Nazionale è uno dei candidati a diventare (nuovamente) Ct. “Con Conte ci ​​siamo conosciuti dieci anni fa alle Maldive. Eravamo in vacanza, nuotavamo insieme. Ho conosciuto sua moglie e sua figlia. Mentre pescavamo, mi ha raccontato la sua teoria sul calcio. Mi ha affascinato. Era come uno scrittore che mi racconta di un film grandioso, incredibile, da realizzare. Quando è arrivato il momento, non ho esitato a contattarlo e a convincerlo a venire ad allenare il Napoli. Ed è stato un matrimonio felice. Antonio è un grande allenatore perché ha un'idea di come difendere. Quando difendi, probabilmente vinci. Se vuoi solo attaccare, probabilmente perdi. Forse è più emozionante, ma probabilmente non vinci niente”. Se se ne andrà per tornare in azzurro? "Innanzitutto, al momento non abbiamo un presidente della federazione. Quindi nessuno può decidere di nominarlo. Perciò, prima di tutto, dobbiamo risolvere il problema della federazione e dovremo aspettare le nuove elezioni della federazione, a metà giugno. Antonio Conte è una persona molto seria. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerà mai all'ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di lavoro per costruire un Napoli fortissimo... è pur sempre una sua creatura. Quindi ucciderebbe il suo bambino, abbandonandolo proprio all'ultimo minuto. Oppure… decide subito e dice 'Vorrei andare'. In tal caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare ci penserei cento volte".