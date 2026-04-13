La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann, amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis, e per il commercialista Gianluca Ferrero (attuale presidente della Juventus) nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità di Marella Agnelli. Le accuse sono quelle di truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale fraudolenta

La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann, amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis, e per il commercialista Gianluca Ferrero (attuale presidente della Juventus) nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Le accuse sono quelle di truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale fraudolenta. Nell'udienza preliminare di oggi, lunedì 13 aprile, la causa è stata aggiornata al 22 giugno per permettere la riunione con altri due fascicoli ancora aperti. Nel faldone entrerà anche un terzo dossier, quello che riguarda il ruolo del notaio Remo Morone.

Eredità Agnelli, di cosa tratta l'inchiesta Era iniziata dopo un esposto presentato da Margherita Agnelli, figlia di Gianni e madre di John, che da anni conduce una causa civile sulla ridefinizione dell’eredità familiare. L'indagine fa riferimento alla residenza di Marella Caracciolo, deceduta nel 2019. L'accusa sostiene che la sua residenza in Svizzera sarebbe stata fittizia per eludere le norme fiscali italiane sulle successioni. E secondo quanto rilevato dalla Guardia di Finanza, la vedova di Agnelli avrebbe vissuto stabilmente gran parte dell'anno in Italia dove avrebbe dovuto versare le imposte, compresa la tassa di successione sui beni detenuti all'estero. Nell'estate del 2025, John Elkann (nipote di Marella) ha versato 183 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate per regolarizzare le imposte e le sanzioni legate alle contestazioni. L'inchiesta è stata accompagnata dal verdetto del tribunale di Thun (in Svizzera), che ha stabilito che non esaminerà il caso relativo alla residenza di Caracciolo. Si tratta del fascicolo "Thun 2", promosso da John Elkann, incentrato sull'effettività della residenza e il "centro degli interessi" di Marella a Laenen (Cantone di Berna). Resta invece aperto un secondo fascicolo, "Thun 1", attualmente sospeso in attesa di una pronuncia del tribunale di Ginevra.