La partita del Franchi chiude il programma della 9^ giornata, lunedì alle 20.45 (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Italiano ha recuperato Milenkovic e Nico Gonzalez e li lancia dal 1'; in attacco dovrebbe essere riproposto Kouamé. Nella Lazio torna titolare Patric in difesa, Vecino favorito su Luis Alberto. Ecco le scelte dei due allenatori