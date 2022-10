Mourinho: "Brutta gara, ma tre punti importanti"

Lucida analisi dell'allenatore della Roma che commenta il successo sul Lecce: "Non abbiamo fatto una buona gara ma abbiamo vinto e la classifica è fatta di punti". Sulle difficoltà incontrate: "Abbiamo gestito male la palla, abbiamo fatto cose complicate. I gol degli attaccanti? Quelli arriveranno, non sono precoccupato". Su Dybala: "Dico male per non dire molto male"

José Mourinho è soddisfatto per la vittoria sul Lecce ma non della prestazione della sua Roma che ha faticato oltremodo (in 11 contro 10) per avere la meglio sull'avversario: "Non mi ricordo di tante partite in 11 contro 10 finite velocemente - dice - C’è stanchezza fisica e mentale, giocando giovedi e domenica è dura, si vede che Udinese e Atalanta non giocano a metà settimana perché hanno un’intensità diversa ma questa non è una giustificazione. Siamo partiti bene poi è stato difficile perché abbiamo gestito male la palla, ma la mia sensazione è che quando sei stanco anziché giocare semplice ti complichi le cose, non c’è stata paura ma solo complicare le cose, eravamo uno in più e dovevamo trovare gli spazi girando la palla, abbiamo fatto lanci di 60 metri. Non mi è piaciuta la gestione della palla, loro hanno aspettato gli ultimi minuti per rischiare con un risultato aperto, ma può succedere che loro con una palla inattiva o una palla messa lì ti fanno pari. Oggi non abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo vinto e la classifica è fatta di punti".