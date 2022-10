Dove vedere Torino-Empoli

In campo alle 12.30 di oggi Torino ed Empoli, domenica 9 ottobre. La partita è in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi, con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo di Paolo Aghemo e Marina Presello

I numeri di Torino ed Empoli

Solo 20 i confronti in Serie A tra le due squadre: quattro le vittorie granata, 9 i pareggi e 7 le gare vinte dai toscani. Il Torino ha vinto due delle ultime quattro gare contro l’Empoli in Serie A (un pari, una sconfitta), tante quante nelle precedenti 16. Dopo il successo dello scorso maggio per 3-1 al Castellani, i granata potrebbero infatti ottenere due successi di fila contro i toscani per la prima volta in Serie A. Inoltre il Torino è rimasto imbattuto negli ultimi tre match casalinghi contro l’Empoli in Serie A (una vittoria, due pareggi), dopo una striscia di tre sconfitte interne di fila. Ma l’Empoli è imbattuto da tre trasferte di campionato (una vittoria, due pareggi) e dopo il successo contro il Bologna fuori casa, i toscani potrebbero registrare due vittorie esterne di fila in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2021.