Un pareggio che prolunga la striscia positiva, ma sa di occasione mancata. L'Atalanta torna dalla Dacia Arena con un buon punto che potevano essere tre senza subire la rimonta nel finale dei friulani. Gasperini è apparso comunque soddisfatto del pari e ha elogiato i suoi: "Dobbiamo essere contenti di questo risultato, abbiamo giocato fino al 2-1 un’ottima gara - ha spiegato il mister dei bergamaschi a Dazn -. Una partita di crescita tecnica, personalità, abbiamo meritato di andare avanti di due reti. Il gol di Deulofeu ha ridato loro energia, noi siamo calati nel finale e neanche con i cambi siamo riusciti a tenere il risultato. Ma le indicazioni di questa partita sono molto positive. Rispetto alle sfide recenti dal punto di vista tecnico abbiamo giocato con grande personalità, poi è chiaro che nelle partite ci possono essere delle svolte e così è stato nel finale. È stata comunque una partita che ci ha fatto crescere. Se sono arrabbiato per la gestione degli ultimi 20 minuti? No, è chiaro che loro vedendo la possibilità di recuperare una partita messa male hanno aumentato le energie, poi siamo calati in difesa. Noi abbiamo fuori Toloi, Djimsiti, Zapata, giocatori che sul piano fisico ci avrebbero dato un aiuto importante. Abbiamo preso gol da punizione e calcio d’angolo, ma anche su azione stavamo soffrendo di più. Globalmente nella partita noi siamo stati a lungo padroni del campo".

"300 panchine? L'Atalanta mi ha cambiato la vita"

L'allenatore si è soffermato, poi, sulla sua storia con l'Atalanta, con la quale ha raggiunto le 300 panchine, diventando il recordman di presenze con la Dea. "Questo club mi ha cambiato la vita - ha detto Gasperini -, una storia più bella non poteva capitarmi. Non guardiamoci indietro, abbiamo tanti traguardi da raggiungere, compresa questa stagione: una squadra con tanti giovani e che sta crescendo fisicamente. Abbiamo bisogno di migliorare attraverso le prestazioni, siamo venuti in casa di una delle squadre più in forma e abbiamo dimostrato di potercela giocare". Infine, sul giallo a Lookman per l'esultanza, ha concluso: "È stato interpretato male”.