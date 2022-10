L'argentino è stato costretto a lasciare il campo al 5' del secondo tempo nel match contro il Lecce per un problema muscolare. Le prime impressioni sulle condizioni dell'argentino sono negative: c'è sicuramente una lesione riscontrata nell'immediato post partita, ma la Joya nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi esami strumentali per valutarne l'entità. Lo stop, comunque, è di almeno un mese con Dybala che salterà minimo 9 partite

Nel pomeriggio nuovi esami per Dybala

Per Dybala dunque c'è un altissimo rischio di saltare il Mondiale e se la lesione dovesse essere di secondo grado allora l'argentino rientrerebbe direttamente nel 2023. Lunedì pomeriggio la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria e l'attaccante si sottoporrà a nuovi esami direttamente nel centro sportivo: qualora ci fosse la possibilità, con la strumentazione presente, di valutare l'entità della lesione al quadricipite femorale allora ci sarà la diagnosi definitiva. Se così non dovesse essere verrà rimandato tutto a martedì mattina. La sostanza, però, non cambia: Dybala sarà out almeno un mese e mezzo e salterà almeno 9 partite.