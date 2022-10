A Mariani il derby di Torino, Verona-Milan a Massa

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia ad arbitrare sabato prossimo alle 18 il derby della Mole fra Torino e Juventus. Al Var ci sarà Di Paolo. Seconda presenza stagionale in serie A per Francesco Cosso designato per il match fra Napoli e Bologna. Il Var del Maradona sarà Valeri. Prima stagionale con il Milan per Davide Massa nel posticipo di domenica sera sul campo del Verona. Il Var al Bentegodi sarà Mazzoleni