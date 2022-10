Nel video l'analisi di Matteo Marani sul momento della Juventus: "Il contratto di Allegri decide, non incide, sulla scelta di confermarlo. La Juve recente ha pagato troppe volte doppi allenatori. Alegri oggi ha 2 punti in meno dello scorso anno, 4 in meno di Pirlo, 10 in meno di Sarri e 12 rispetto al primo Allegri. Questa non è una crisi tecnica, ma una crisi dirigenziale..."