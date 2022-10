Il nuovo allenatore della Samp si presenta ufficialmente: "Mi hanno chiesto perché ho scelto proprio una squadra ultima in classifica: io credo nella salvezza, non meritiamo quella posizione. Voglio aggressività e organizzazione" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 10^ GIORNATA: I CAMPETTI Condividi

Nel giorno dell'anniversario della scomparsa di Paolo Mantovani (ricordato con commozione dal presidente Marco Lanna, giocatore di quella mitica squadra), in casa Samp viene presentato ufficialmente il nuovo allenatore Dejan Stankovic: "Ripartiamo dal secondo tempo della partita contro il Bologna, da quell'atteggiamento: aggressivi, organizzati, dobbiamo sempre sapere cosa fare", le sue prime parole. "Non parlo del passato perché non mi permetto di giudicare. Io guardo da oggi". Poi, ai microfoni di Sky, una sintesi molto chiara del suo pensiero: "Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, chi non la pensa così è meglio che ne resti fuori".



La Samp, il perché della scelta approfondimento La classifica di Serie A Il nuovo allenatore blucerchiato ha spiegato anche perché ha scelto proprio la Samp: "Tante persone 'di calcio' mi hanno chiesto perché ho scelto una squadra ultima con due punti. E' perché io ci credo e non meritiamo questa posizione. Insieme possiamo salvarci ma serve grandissimo impegno da parte di tutti. Le vittorie sono la penicillina per sentirsi sicuri e bravi; quando non ci sono i risultati crolli mentalmente e anche fisicamente perché corpo e testa sono collegati. Abbiamo lavorato bene, ho visto un po' di sorriso e gioia nei ragazzi, sono pronti per quello che ci aspetta".