E' durata solo 23 minuti la partita di Domenico Berardi che rientrava in campionato con il Sassuolo contro l'Atalanta. L'attaccante, che mancava dallo scorso 30 agosto per un infortunio al bicipite femorale, è entrato in campo all'11° della ripresa al posto del giovane D'Andrea ma al 34° ha chiesto il cambio ed è uscito camminando e sulle sue gambe, sconsolato. Ora gli accertamenti chiariranno la gravità del nuovo stop