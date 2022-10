Dove vedere Empoli-Monza

I numeri di Empoli e Monza

L'Empoli sfida il Monza nell'anticipo della 10^ giornata di Serie A. I toscani sono quattordicesimi con 8 punti (una vittoria, 5 pareggi e 3 sconfitte), mentre i brianzoli solo dodicesimi a quota 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Nessun precedente in Serie A tra le due squadre, che si sono affrontati nel campionato 2020/21, trovando il pareggio in entrambe le sfide in Serie B; in generale, l'ultimo successo lombardo contro i toscani in campionato risale al 19 settembre 1999, 1-0 sempre nel torneo cadetto. In quattro partite in casa giocate finora in questo campionato, l'Empoli ha raccolto soltanto due punti (2 pareggi, altrettante sconfitte), il suo peggior risultato in casa dopo quattro gare in Serie A dal 2003/04, stagione chiusa con la retrocessione in Serie B. Il Monza arriva invece da tre successi consecutivi di campionato in cui non ha subito alcun gol: l'ultima squadra neopromossa ad aver ottenuto quattro clean sheet di fila in Serie A è stata il Bologna nel 2016, mentre l'ultima con quattro successi consecutivi è stata la Juventus nel 2008. Raffaele Palladino ha vinto le sue prime tre gare in panchina in Serie A e potrebbe diventare il primo tecnico ad ottenere il successo in tutte le prime quattro gare assolute nella competizione da Rudi Garcia, nel 2013 con la Roma.