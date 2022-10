Dove vedere Torino-Juventus

I numeri di Torino e Juventus

Il Derby della Mole arriva in un momento particolare per entrambe le squadre: per i bianconeri che sembrano in crisi e per il Toro, che non vince dal 4 settembre contro il Lecce. Sono 154 i precedenti tra le due squadre in Serie A con 74 vittorie per la Juventus, 35 per il Torino e 45 le sfide terminate in parità. I bianconeri hanno perso soltanto una delle ultime 32 sfide di Serie A contro il Torino (23 vittorie, 8 pareggi) - sconfitta arrivata il 26 aprile 2015, con la rete di Andrea Pirlo che venne rimontata dai gol granata di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella. Ma la Juventus non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte di Serie A (2 pari, 4 sconfitte) e non arriva a sette di fila da agosto 2010; risale inoltre sempre a 12 anni fa l'ultima striscia di tre sconfitte esterne consecutive in campionato (quattro nell'aprile 2010). I granata, dopo il pareggio per 1-1 nel girone di ritorno dello scorso campionato, potrebbero restare imbattuti per due sfide consecutive di Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2001/02 (due pareggi con Giancarlo Camolese in panchina).