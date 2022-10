Contrariato l’allenatore della Lazio al termine del match pareggiato 0-0 contro l’Udinese in cui ha anche perso Ciro Immobile per infortunio: "Cercare d’uscire con palla rasoterra veloce era come innescare una bomba. Non so cosa ha intenzione di fare il nostro presidente", ha detto criticando il terreno dell'Olimpico. Poi sul capitano: "La sua assenza chiaramente peserà"

LAZIO IN ANSIA PER IMMOBILE