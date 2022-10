L'allenatore portoghese ha commentato a Dazn l'1-0 sulla Samp: "Vittoria meritata, potevamo raddoppiare ma non abbiamo rischiato nulla. La verità è che con tutte le limitazioni che abbiamo facciamo il miglior campionato possibile". E su Stankovic ha aggiunto: "Per me è un fratello piccolo, sono convinto si salverà"

Terza vittoria consecutiva per la Roma che supera in un colpo solo Lazio e Udinese e sale al 4° posto alla vigilia del big match contro il Napoli. Può essere soddisfatto José Mourinho che si è espresso così al termine dell'incontro: "Prima di tutto è una vittoria importantissima, penso anche meritata - ha detto il portoghese a Dazn -. Sono molto molto felice, anche perché ho capito che la Samp è una squadra che mi piace tanto, con un allenatore che è un fratello piccolo e l’anno prossimo torniamo qui. Una squadra che lotta come loro, unita, con intensità, che va fino alla fine, è una squadra che non andrà in Serie B, sono molto fiducioso. Per questa ragione do un abbraccio speciale a un ragazzo speciale. Noi abbiamo giocato giovedì, abbiamo infortuni, ma anche cuore, anima, organizzazione. Abbiamo fatto una partita di grande intelligenza".

"Ingresso devastante di Zaniolo, gli è mancato solo il gol"

L'allenatore giallorosso ha poi difeso i suoi da qualche critica esterna: "Si è detto che abbiamo vinto contro l’Inter perché era una squadra scarsa - ha aggiunto Mou -, poi loro hanno vinto con il Barça e pareggiato al Camp Nou, abbiamo perso contro l’Atalanta che è una squadra cinica. La verità è che con tutte le limitazioni che abbiamo facciamo il miglior campionato possibile. Magari oggi serviva meno sofferenza, perché io sapevo che Zaniolo entrando negli ultimi 20-30 minuti sarebbe stato devastante per loro e così è stato, gli è solo mancato il secondo gol per chiudere la partita. Nicolò è entrato benissimo nella partita, fisicamente devastante, impossibile per loro prenderlo. Ha avuto la possibilità del 2-0, anche Belotti, e così sarebbe finita la partita, però la squadra è rimasta concentrata e Rui Patricio non ha fatto una parata. Negli ultimi 20 minuti abbiamo assolutamente controllato. Cosa ho detto a Stankovic? Gli ho chiesto «ti ricordi un gol di m**** che hai segnato qui?», lui mi ha detto ti voglio bene e anch’io”.