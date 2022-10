Le partite di Serie A oggi

Doppio appuntamento di campionato oggi lunedì 17 ottobre. Al Ferraris la Sampdoria ospita la Roma, mentre la Fiorentina gioca in trasferta a Lecce. Gli orari e come seguire le partite in diretta

La decima giornata di Serie A si conclude oggi lunedì 17 ottobre con due partite. Alle 18.30 la Sampdoria di Dejan Stankovic affronta la Roma di José Mourinho. La partita sarà trasmessa in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. La Fiorentina scende invece in campo alle 20.45 al Via del Mare contro il Lecce, sfida in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.