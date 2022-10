Settimana decisiva in casa Juventus per il rientro di Federico Chiesa, che potrebbe essere convocato già per la sfida con l'Empoli di venerdì 21 ottobre. L'attaccante è ai box da Roma-Juve dello scorso 9 gennaio, quando si era infortunato al legamento crociato del ginocchio sinistro. Da giorni l'ex Fiorentina si sta allenando con i compagni alla Continassa in attesa di recuperare la migliore condizione. E intanto spera di tornare tra i convocati: la decisione spetterà ad Allegri, dopo un confronto con il giocatore