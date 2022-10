Mou sfida Spalletti: due modi di essere vincenti

Il primo posto occupato dal Napoli dista 4 punti e il duello in arrivo tra Mourinho e Spalletti è un contrasto di stile intrigante. La sfida tra due allenatori vincenti ispirati da filosofie di gioco differenti. Uno, ex Roma, attratto dalla grande bellezza dei voli pindarici del calcio totale. L'altro, 26 trofei, pragmatico e machiavellico. La Roma oggi è sempre più 'mourinhiana'. Equilibrata e compatta, con il valore aggiunto della versatilità del suo capitano, Lorenzo Pellegrini. Un piede raffinato per la settima vittoria in campionato e sesta ottenuto con una rete di scarto, la terza per 1-0.