Sono 26 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 20 le vittorie della Juventus , 3 le gare pareggiate, altrettante le vittorie dei toscani. I bianconeri sono rimasti imbattuti in 17 delle ultime 18 sfide contro l’Empoli in Serie A (15 vittorie, 2 pareggi), segnando 39 gol (2.2 di media) e registrando ben 11 clean sheet nel periodo. L' Empoli , dopo una striscia di 11 sconfitte e un pareggio nelle prime 12 trasferte contro la Juventus in Serie A, ha vinto l’ultimo match fuori casa contro i bianconeri in campionato: 0-1, il 28 agosto 2021, grazie al gol di Leonardo Mancuso. Dusan Vlahovic ha segnato tre gol in tre sfide contro l’Empoli in Serie A, inclusa la sua prima doppietta con la maglia della Juventus (lo scorso 26 febbraio al Castellani) – il serbo ha messo a referto cinque gol nelle cinque partite di questo campionato disputate all’Allianz Stadium.

Dove vedere Juventus-Empoli in tv

La partita tra Juventus ed Empoli, valida per l'11^ giornata di Serie A, sarà trasmessa oggi, venerdì 21 ottobre alle 20.45 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.