Le probabili formazioni dell'11^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Spalletti è tantato dal rilanciare Osimhen e Lozano dall'inizio. Lukaku non va a Firenze e Inzaghi deve sciogliere solo un ballottaggio. Massiccio turnover in vista per il Milan di Pioli. Sarri studia come sostituire Immobile. Allegri, senza Bremer, può sorprendere tra difesa e centrocampo. Gasperini con tre dubbi

PROBABILI FORMAZIONI 11^GIORNATA: I 'CAMPETTI'