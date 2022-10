L'allenatore nerazzurro non si nasconde dopo il ko interno contro la Lazio: "Sconfitta meritatata, hanno stradominato e sono molto più forti di noi. Non avevamo mai incontrato un avversario così, ma da sconfitte del genere dobbiamo trarre indicazioni per il futuro. Zapata? Ci vorrà un po' di tempo prima che torni in condizione"

Una sconfitta netta, inequivocabile e a detta di Gian Piero Gaserini meritata. L'allenatore dell'Atalanta non cerca scuse dopo il ko interno contro la Lazio di Sarri, il primo in assoluto in questo campionato: "È una sconfitta che ci sta tutta - ha detto Gasperini a Dazn nel post partita -, per noi può essere molto importante per trarre delle indicazioni per il futuro. La Lazio ha stradominato, il problema principale è stato recuperare il pallone e ci siamo riusciti soltanto in parte nel secondo tempo, ma la partita era già compromessa. Nel primo tempo i nostri avversari hanno fatto un calcio straordinario e abbiamo sofferto molto. Non siamo riusciti a limitarli, poi il primo gol ha messo la partita nelle migliori condizioni per loro e noi siamo riusciti a costruire qualcosa soltanto dopo il 2-0. Speravamo anche in un calo della Lazio, ma non è arrivato".