Undicesimo successo di fila tra campionato e Champions per gli azzurri, che passano 1-0 all'Olimpico grazie alla prodezza di Osimhen. Soddisfatto Luciano Spalletti: "Partita piena di trappole, bravi i ragazzi a vincerla anche in modo diverso dal solito". Applausi ad Osimhen: "Quando metterà a posto le emozioni diventerà fortissimo, ne ho visti pochi così bravi di testa e nelle accelerazioni". E sulla rosa: "Abbiamo ancora ruoli senza due alternative, ma la mia squadra è forte" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A

Undici vittorie di fila tra campionato e Champions, striscia che non si ferma per lo scatenato Napoli. La spuntano 1-0 gli azzurri all’Olimpico, successo nel big match contro la Roma piegata nel finale dalla prodezza di Osimhen. Diversamente da Mourinho, che nel post-partita ha detto che "Il Napoli non ha meritato di vincere", Luciano Spalletti preferisce concentrarsi sul match: "Partita piena di trappole, la mia squadra ha saputo interpretarla benissimo pur sbagliando qualche costruzione e possesso facile. Però poi è andata a cercare situazioni che portassero vantaggi senza rischiare. Mi sembra che la mia squadra lo abbia fatto correttamente. Abbiamo prodotto occasioni da gol dove poi abbiamo costruito la vittoria, senza mai concedere loro le ripartenze sulle punte che fanno male. Siamo stati bravi a vincerla anche in modo diverso dal solito, applaudo i miei ragazzi".

"Osimhen? Quando saprà gestire le emozioni…" approfondimento Il Napoli non si ferma più: Roma battuta 1-0 Inevitabile un riferimento al giocatore che ha deciso la partita, Victor Osimhen: "Noi abbiamo bisogno di lui - ha detto Spalletti -, ha queste accelerazioni improvvise… Quando metterà a posto le emozioni diventerà fortissimo: ad esempio succede che parte da solo o non calcola i compagni. Ma lui è fisico, fortissimo, ci serve per la completezza di squadra anche sulle palle inattive: ne ho visti pochi forti di testa come lui, anche nelle situazioni difensive". E su Kim: "Ha una frequenza di gambe e una supremazia fisica bestiale".

"Rosa incompleta, ma il Napoli è forte" approfondimento La classifica di Serie A aggiornata Alla domanda sulla qualità della sua rosa, forse superiore all’anno scorso, Spalletti non ha dubbi: "Abbiamo ancora dei ruoli senza due alternative, le differenze vanno fatte anche nel confronto con le altre big. Stasera in mezzo al campo ci serviva fisico, da noi sono diversi i centrocampisti. Però ho una squadra forte. Abbiamo perso palloni che solitamente non perdiamo, c’erano trappole e i ragazzi hanno dovuto giocare in modo diverso".

Osimhen: "Siamo difficili da battere" approfondimento Mourinho: "Il Napoli ha vinto senza meritare" Breve analisi a caldo anche per Victor Osimhen, decisivo con il gol-partita al minuto 80, che a differenza di Mourinho non ha dubbi sul risultato finale: "Tre punti meritati contro un avversario tosto, il Napoli si conferma difficile da battere". Un pensiero a chi l’ha sostenuto finora: "La dedica va alla mia famiglia, che mi è stata vicina mentre ero lontano dal campo. Dove possiamo arrivare dopo l’undicesima vittoria di fila? Pensiamo partita per partita".