Karsdorp-Irrati, l'episodio dopo Roma-Napoli: cosa è successo

Finale convulso in Roma-Napoli. Al fischio finale l'arbitro Massimiliano Irrati ha estratto un cartellino rosso, diretto al preparatore atletico dei giallorossi Stefano Rapetti dopo un acceso diverbio con Luciano Spalletti. Poi l'episodio con Rick Karsdorp: il direttore di gara si è trovato faccia a faccia con il terzino della Roma. In un primo momento, proprio per via di quel cartellino in mano (sventolato pochi secondi prima all'indirizzo di Rapetti), in molti avevano pensato che il difensore olandese fosse stato espulso. In realtà Irrati ha "graziato" il giocatore, che a un certo punto, immortalato dalle telecamere, gli ha anche dato una piccola spinta. L'arbitro ha inavvertitamente colpito Karsdorp, dolorante al ginocchio sinistro (aveva una borsa del ghiaccio), che si è così innervosito. Una reazione che Irrati non ha voluto punire con l'espulsione.