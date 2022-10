Serie A, il calendario delle partite di oggi

Serie A

Il terzo rigore realizzato in campionato contro il Lecce permette ad Arnautovic di tornare in testa alla classifica marcatori con 7 reti. Con la doppietta segnata alla Fiorentina Lautaro Martinez arriva invece a quota 6 gol e raggiunge Immobile e Vlahovic. Alle loro spalle accorcia Leao, salito a quota 5, balzo in avanti anche per Osimhen, Zaccagni, Brahim Diaz e Barella, giunti alla quarta rete in campionato: ecco la classifica marcatori aggiornata