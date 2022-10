Tiago Pinto: "Mourinho ha abbracciato valori Roma"

Serie A

La Lega Serie A ha comunicato gli orari di tutte le partite tra la diciassettesima e la ventunesima giornata di campionato, le prime dopo la pausa per i Mondiali. Il derby di ritorno tra Inter e Milan è in programma domenica 5 febbraio alle 20.45; Napoli-Juventus si giocherà venerdì 13 gennaio alle ore 20.45; Napoli-Roma domenica 29 gennaio sempre alle 20.45. Di seguito tutti i match con orari e programmazione televisiva per ogni turno