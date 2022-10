Presentazione giornata Serie A

Giornata di campionato fra due giornate di coppe europee, si inizia sabato 29 ottobre e si conclude lunedì 31. ll primo a scendere in campo sarà il Napoli alle 15.00 al Maradona contro il Sassuolo. Alle 18.00 la Juventus gioca in trasferta a Lecce, mentre alle 20.45 è il momento per Inter-Sampdoria, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica partita dell'ora di pranzo Empoli-Atalanta, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. Due le partite delle 15.00, Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina. Alle 18.00, sfida all'Olimpico tra Lazio e Salernitana, mentre in serata, alle 20.45, Torino-Milan. La dodicesima giornata di campionato si chiude poi lunedì 31 ottobre alle 18.30 con la Roma in trasferta a Verona e alle 20.45 il Monza-Bologna, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.