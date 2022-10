Lo Spezia è – al pari del Bochum – una delle due squadre dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 che ha raccolto tutti i punti della stagione in casa: quella ligure, in particolare, è una delle tre squadre di questa Serie A ancora imbattuta in casa insieme a Juventus e Napoli (due vittorie e tre pareggi per gli Aquilotti)