A margine dell'Assemblea dei soci dell'Inter, che ha approvato il bilancio per la stagione 2021/2022, Steven Zhang e Beppe Marotta hanno parlato anche di calciomercato, in particolare della questione rinnovo Skriniar. Il numero 1 nerazzurro si è mostrato fiducioso: "Lui ama i nostri colori, sono sicuro troveremo un accordo". L'Ad sul mercato di gennaio: "Rosa forte, non ci saranno acquisti"

Dopo l'Assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio 2021/2022, il presidente Steven Zhang e l'Amministratore delegato Beppe Marotta hanno affrontato diversi temi, tra i quali il rinnovo di Milan Skriniar.

Il numero uno nerazzurro ha mostrato fiducia: "Per quanto riguarda Skriniar, sono sicuro che lui sappia il significato di questo club. Lui ama i nostri colori, e quindi sono sicuro che troveremo un accordo per entrambe le parti. La situazione non mi preoccupa per nulla. Cercheremo di garantire che il club rimanga competitivo". Estendendo il discorso sulla gestione del calciomercato in generale: "Ogni anno abbiamo rinforzato la rosa, i tifosi e noi stessi ci aspettiamo di essere sempre competitivi, creare un percorso positivo in campo e fuori. Abbiamo deciso di tenere con noi i capisaldi della rosa quest'estate. Ma ciò non significa non considerare le offerte giuste, bisogna sempre pensare all'aspetto logico, di avere giocatori con lo stipendo giusto. Se ci sono offerte giuste bisogna sempre considerare se accettare per reinvestire".

Marotta sul mercato di gennaio: "Siamo forti, la rosa resta questa"

Poi anche Beppe Marotta ha fatto il punto sui giocatori in scadenza: "Sono otto. Sappiamo di avere a che fare con professionisti seri, tutti meriterebbero la conferma. Poi le scelte possono essere differenti, ma la stima per questi uomini rimane intatta per quanto dato al nostro club. Valuteremo prossimamente, ci sono situazioni diverse ma non siamo preoccupati perché tratteremo tutto con il rispetto e la responsabilità". E sul mercato di gennaio: "Un tempo si chiamava mercato di riparazione, non sempre si può arrivare a giocatori di altissimo valore, noi dobbiamo partire dal gruppo che abbiamo: o altri giocatori sono nettamente più forti dei nostri, che sono forti, o la rosa rimarrà questa. La squadra è stata programmata in estate nel migliore dei modi, con un'amalgama fra i reparti fatta molto bene".