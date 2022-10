Dove vedere Inter-Sampdoria

I numeri di Inter e Sampdoria

Sono 130 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 71 le vittorie dell'Inter, 38 le partite finite in parità e 21 quelle vinte dalla Samp che ha vinto solo una delle ultime 20 trasferte di Serie A contro l'Inter (2-1 il 3 aprile 2017, firmato da Schick e Quagliarella); completano il parziale 14 successi nerazzurri e cinque pareggi. Dopo il successo per 1-0 sulla Cremonese, la Sampdoria potrebbe ottenere due vittorie consecutive nel massimo campionato per la prima volta dal novembre 2021. Edin Dzeko ha segnato sei gol contro la Sampdoria in Serie A, ma non trova la rete da sette presenze interne di campionato: questa è la seconda striscia più lunga per il bosniaco in casa nella competizione dopo quella di 12 con la Roma tra maggio 2018 e aprile 2019.