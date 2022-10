Era domenica primo febbraio 2004 e Dejan Stankovic giocava la sua prima partita da nerazzurro, quasi settemila giorni prima del suo grande ritorno a San Siro da avversario. Era un'Inter in cui convivevano campioni, meteore e molte storie: Cirillo contro Materazzi, il portiere più costoso della storia del club e il centrocampista improvvisato portiere. Oggi cosa fanno? Allenatori, vicepresidenti, bicicletta e arti marziali…

