Dove vedere Lecce-Juventus

I numeri di Lecce e Juventus

Sono 32 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 20 le vittorie dei bianconeri, 8 i pareggi. Il Lecce ha vinto solo quattro delle 32 sfide contro la Juventus, l'ultima nel febbraio 2011 (2-0 con reti di Mesbah e Bertolacci). La Juve ha vinto 4-0 l'ultimo precedente contro il Lecce, il 26 giugno 2020: i bianconeri non ottengono due successi di fila contro i salentini in campionato dal 2008 e non tengono la porta inviolata in due gare consecutive dal 2002. Il Lecce ha pareggiato tutte le ultime quattro partite al Via del Mare per 1-1 e potrebbe per la prima volta nella sua storia nel massimo campionato trovare il pari in cinque incontri interni di fila. Il Lecce è la formazione che ha subito più gol da palla inattiva nella Serie A 22/23 (nove, al pari della Cremonese), mentre la Juventus, a quota otto, è la seconda squadra più prolifica sugli sviluppi di palla ferma, dietro solamente al Napoli (nove).