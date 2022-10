Le probabili formazioni di Verona-Roma

Dopo la vittoria in Europa League, Mourinho cerca conferme anche in campionato e si dovrebbe affidare a Tammy Abraham (a segno contro l'Helsinki) supportato da Pellegrini e Zaniolo. Sulla fascia sinistra out Spinazzola, gioca Zalewski e Karsdorp sul lato opposto. Bocchetti, ancora a zero punti sulla panchina dell'Hellas, punta su Kallon e Verdi alle spalle di Henry. Calcio d'inizio al Bentegodi alle 18.30