Lotito: "Giallo a Milinkovic? Lasciamo perdere"

Fa discutere il giallo estratto durante Lazio-Salernitana nei confronti di Milinkovic Savic che non sarà a disposizione di Sarri per il derby contro la Roma. Se l'allenatore ha reagito duramente nel post match ("se parlano mi squalificano"), diverso è stato l'approccio del presidente biancoceleste, Claudio Lotito. "L'ammonizione di Milinkovic? Lasciamo stare, parliamo d'altro.." ha detto il n. 1 della Lazio mentre usciva dal Consiglio della Federcalcio, rispondendo alla domanda sulla sanzione che costerà al giocatore la squalifica per il derby. Poi, prima di andare via, Lotito si è intrattenuto brevemente a parlare con il presidente dell'AIA, Alfredo Trentalange.